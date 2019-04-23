В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

59-летняя гражданка Объединенных Арабских Эмиратов Мунира Абдулла пришла в себя в одной из больниц Германии после 27 лет комы. Женщина получила черепно-мозговую травму в 1991 году у себя на родине, близ города Аль-Айн, когда ее машину протаранил школьный автобус, сообщает Daily Mail.

В машине вместе с женщиной находился ее сын Омар Вебер. Мать заслонила его собой и спасла. Ребенок получил легкие травмы, а сама Мунира впала в кому. Сначала ее лечили в местной больнице, потом перевезли в Лондон.

Медики отметили, что пострадавшая находится в "минимальном сознании", сохраняя восприимчивость к боли.

После курса лечения в Британии пациентку транспортировали обратно в Эмираты, где Муниру много лет кормили через трубку и выхаживали с помощью физиотерапии.

В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал об истории несчастной женщины и вызвался ей помочь. Представитель власти оплатил Мунире лечение в Германии.

Спустя год пациентка впервые с 1991 года начала издавать звуки, а еще через несколько дней очнулась и произнесла имя своего сына.

В настоящий момент Мунира находится в Абу-Даби, семья помогает ей восстанавливаться. Женщине необходимы дополнительные сеансы физиотерапии для лечения атрофии мышц.