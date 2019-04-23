"Ювентус" переключил внимание с Марсело на защитника "Бенфики"

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение оставить попытки заполучить защитника мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело. Представители "старой синьоры" продолжают поиски вариантов для усиления левого фланга защиты.

Марсело был первым претендентом на это место в "Юве", но ситуацию с трансфером бразильца осложнил Зинедин Зидан, вернувшийся в "Реал", сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Calciomercato. Теперь в Турине готовы рассмотреть другие кандидатуры.

В частности, стало известно об интересе туринцев к защитнику португальской "Бенфики" Алексу Гримальдо. Трансфер испанца является более выгодным для "Ювентуса" – заполучить его будет проще и дешевле, недели Марсело. Гримальдо может обойтись туринскому клубу в 40 миллионов евро.

23-летний Гримальдо выступает за "Бенфику" с 2015 года. В составе "орлов" он провел 70 матчей, забив 7 голов.