Уничтоженные огнем поселки в Забайкалье сняли с высоты птичьего полета

Бушующие на Дальнем Востоке природные пожары стали настоящим бедствием для Забайкальского края, где огнем были уничтожены около 100 жилых домов и свыше 110 фермерских хозяйств в 17 поселках, некоторые из которых превратились в пепелище.

Главной причиной пожаров специалисты называют человеческий фактор: тут и неконтролируемый пал травы, и непотушенные костры, и брошенные окурки. Тем не менее, следователи изучают работу должностных лиц "всех органов и учреждений, обеспечивающих безопасные условия проживания жителей, в том числе противопожарную безопасность".

Пока же чиновники расселяют потерявших жилье в санаториях края, кто-то едет к родственникам. Судя по кадрам, сделанным СКР с коптеров, в нескольких поселках людям попросту некуда возвращаться — пожар оставил после себя только остовы домов.

Различные травмы в результате пожаров получили 34 человека, в больнице находятся восемь человек, четверо из них — в тяжелом состоянии.