В Махачкале и Грозном схватили членов ИГ

Пятеро участников террористической ячейки "Исламское государство" (организация запрещена в России) задержаны в Махачкале и Грозном. Задержанные сотрудниками ФСБ России бандиты планировали теракты против полицейских в Каспийске и столице Чечни. При подготовке террористических атак боевики использовали инструкции из Интернета, по которым планировали собрать самодельные взрывные устройства.

При обысках у членов террористической группы были изъяты гранаты, револьвер, компоненты для изготовления взрывчатки и записи суицидального содержания, сообщает ТАСС.