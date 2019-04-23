Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко. Политик уже подал иск в суд. Он уверен, что действующий президент Незалежной "украл" предприятие у народа, пишет агентство ТАСС.
Кива добавил, что специально обратился в правоохранительные органы после выборов, так как тогда есть "надежда на прозрачное и должное рассмотрение иска".
Кондитерская фабрика имени Карла Маркса, расположенная в Киеве, вошла в состав компании Roshen в 1996 году. Всего бизнес Порошенко объединяет шесть предприятий в нескольких областях Украины, а также в Литве и Венгрии. До 2015 года действующему президенту принадлежала и фабрика в российском Липецке. Однако Басманный суд наложил на нее арест.
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