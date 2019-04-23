Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

Задержанные в Дагестане боевики ячейки ИГИЛ (запрещена в РФ) планировали совершить теракт при помощи беспилотника.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Центре общественных связей ФСБ, подчеркнув, что пятеро мужчин были задержаны в Махачкале и Грозном.

На допросе главарь рассказал, что собирался купить несколько квадрокоптеров и установить на них самодельное взрывное устройство. Целью атаки были сотрудники полиции в Каспийске и Грозном. Задержанный рассказал, что собрал банду из четырех человек, которые должны были осуществить террористические действия. Бомбы планировалось изготовить по инструкциям, найденным в Интернете.