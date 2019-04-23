Перед приездом Кима вокзальную площадь Владивостока отдраили с мылом

Площадь перед вокзалом во Владивостоке отмыли с мылом. Ожидается, что именно туда прибудет бронепоезд Ким Чен Ына. Об этом агентству РИА Новости рассказали местные таксисты.

Встреча Владимира Путина с главой КНДР должна состояться 25 апреля. Это будут первые в истории переговоры лидеров двух стран. Ожидается, что они обсудят целый ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений в области политики, экономики и культуры. Однако основное внимание будет уделено мирному разрешению ядерной проблемы, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Последний раз северокорейский лидер приезжал в Россию в 2002 году. Это был отец нынешнего председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ир. Встреча с Владимиром Путиным также состоялась во Владивостоке.