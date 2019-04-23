Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов. К этому он пришел после заключения специалистов в области чтения по мимике и жестам.

"Специалисты компании "Лингвист", являющихся специалистами в русском жестовом языке, сурдопереводе и сурдопедагогике, объяснили мимику и жесты участников конфликта в московском кафе, — оглашает заключение адвокат, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Компания полностью игнорировала Пака, однако позже произошел конфликт, который был спровоцирован Паком".

Напомним, что Кокорин вместе со своим братом Кириллом, еще одним футболистом Павлом Мамаевым из "Краснодара" и Александром Протасовицким находятся под стражей в СИЗО "Бутырка" с 11 октября 2018 года. За время их нахождения срок их заключения продлевался трижды. На данный момент их арест продлен до 25 сентября 2019 года.