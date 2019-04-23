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23 апреля 201919:27

Бывшего главу предвыборного штаба Трампа доставили в тюрьму

EPA

Пол Манафорт доставлен в тюрьму "Канаан" штата Пенсильвания. Экс-начальник предвыборного штаба Дональда Трампа проведет там семь с половиной лет, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, ранее суд признал Манафорта виновным в нарушении налогового и банковского законодательства, а также в том, что он скрывал счета в зарубежных банках. За все это политик получил четыре года. Позднее его приговорили еще к трем с половиной годам за лжесвидетельство и нарушение правил лоббирования.

Причем это не все, в чем обвиняют Манафорта. Правоохранительные органы подозревают его в махинациях с ипотекой. Приговор по этому делу пока не вынесен.

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