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23 апреля 201919:16

Кудерметова и Кузнецова вышли во второй круг теннисного турнира в Стамбуле

formulatx.com

В турецком Стамбуле продолжаются матчи теннисного турнира категории International среди женщин. Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела первый круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари.

Кудерметова, занимающая 76 строчку мирового рейтинга, взяла верх над соперницей по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки. Продолжительность поединка составила 1 час 23 минуты. За путевку в третий круг соревнования Кудерметова поспорит с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош.

Кузнецова же одержала победу также в двух сетах, но победа далась в более упорной борьбе. Она стартовала на турнире матчем против местной теннисистки Каглы Буюкаксай. Первую партию россиянка взяла без видимых проблем (6:3), но во второй дело дошло до тай-брейка. Но Кузнецова смогла вырвать победу со счетом 7:6 (7:4).

Ее соперницей по второму кругу станет победитель пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Айла Томлянович (Австралия).

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