Физкультурой увлекаются чуть более четверти россиян

Спортом или физкультурой в свободное время занимаются только 27,2% россиян.

Об этом общественность проинформировал ресурс News.ru, который ознакомился с результатами исследования Росстата за прошлый год.

Согласно данным, среди физкультурников больше мужчин (32,9%), чем женщин (23,3%).

Самые популярное спортивное занятие в России — общефизическая подготовка (38,9%). В это понятие входят занятие на турнике или спортзале, шейпинг, аэробика и фитнес.

На втором месте идет плавание – ему отдают предпочтение 22,8% опрошенных. На третьем месте – поездки на велосипеде (14,5%), на четвертом — бег (14%), на пятом – футбол или лыжные прогулки (11,8%).

55,2% занимаются укреплением своего здоровья 2–3 раза в неделю, тогда как 24,5% — 2–3 раза в месяц. 12,4% делают это ежедневно, а 7,9% — от случая к случаю.

Подавляющее большинство — 82,9%, занимаются спортом или физкультурой для укрепления здоровья, 67,4% хотят видеть себя более стройными и накаченными, 40,3% видят в тренировках средство для работоспособности.