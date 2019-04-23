Окончательный приговор: в Латвии школьникам запретили учиться по-русски
В Латвии Конституционный суд 23 апреля в буквальном смысле вынес приговор всем русскоязычным школам. Отныне занятия в них будут вестись только на латышском языке. Причем, даже в частных учебных заведениях. С решением властей категорически не согласны прежде всего русскоговорящие граждане Латвии, а таких в стране более 40%.
Решение суда окончательное и не подлежит оспариванию. Это значит, что с нового учебного года все школы без исключения, на данный момент это касается и частных русских школ, принудительно переводят на латышский язык. Только в младших классах пока будет разрешено 50 процентов уроков проводить на другом языке.
"Это решение — плевок в лицо русским Латвии. Это подтверждение стратегической задачи взятой правящей элитой на полную зачистку Латвии от русских школ, а значит от русского языка и русской культуры", — подчеркивает сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданюк.
Массовые митинги, шествия. В Риге собирались до 10 тысяч человек в защиту русских школ. Власть привыкла их не замечать.
- Руки прочь от русских школ!
От лица русскоязычных Латвии, а это 40 процентов от всего населения, иск в Конституционный суд подавала партия "Согласие", победившая, кстати, на прошлых выборах в сейм. Но, видимо, ее политическое влияние не идет ни в какое сравнение с могуществом тех, кто хотел поскорее лишить русских детей права обучаться на родном языке.
В Риге — единственная школа в Латвии, где на фасадной табличке есть надпись на русском языке. Закон это позволяет, но русский шрифт должен быть меньше латышского.
Школа билингвальная, значит, ребенок получает часть знаний на русском, часть на латышском. Впрочем, выпускные экзамены еще в 2012 году обязали сдавать на единственном государственном языке, что, понятно, уменьшило количество русской молодежи в ВУЗах.
"И это низводит русскую молодежь на самый низ социальной лестницы. Русскую школу в Латвии, хотя она существует 230 лет, стали душить власти", — комментирует учредитель Рижской частной общеобразовательной школы "Эврика" Яков Плинер.
"Тяжелее учить ту же математику, физику на латышском языке. Потому что и так не понятно, а тут еще на другом языке", — поясняет 11-классник Никита Черепанов.
Насильственное насаждение латышского, увещевают в правительстве, в конечном счете обернется благом. Тогда у всех после учебы будут равные возможности при трудоустройстве. Но пока это лишь эксперимент над детской психикой. Ребенок сильнее устает, тратит на выполнение заданий втрое-вчетверо больше времени.
Есть и другой аспект. Пока неотвязно насаждается латышский в русских школах, сами латвийцы, собственно, носители языка, учат немецкий и английский и уезжают из страны, которая не может предложить такой же уровень жизни, как в Западной Европе.
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