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23 апреля 201921:35 Елена Ерофеева

Схватка не закончена: Рада обсуждает, как подрезать крылья Зеленскому

На Украина Центризбирком, наконец, обработал все протоколы подсчета голосов на президентских выборах. Итоговый счет между кандидатами остался прежним: 73 процента у Зеленского и 24 — у Порошенко. Впрочем, сторонники последнего считают, что схватка еще не окончена. Просто теперь она сместилась в Верховную раду, где у Зеленского, как известно, сторонников немного.

Надежда возвращается. Из пяти лет депутатского срока она три года провела, отбывая срок тюремный. 23 апреля — первый рабочий день Савченко после освобождения. Вся в черном, с неизменно короткой стрижкой. Только уже не в брюках — в юбке.

"Пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь", — из камеры СИЗО она уже поддерживала Зеленского.

Сегодня подтвердила: будет работать с ним заодно.

"Политики старого поколения — это люди, которые пишут законы для себя и под себя. Всю жизнь они этим спекулировали и игрались. Сейчас, как никогда, они будут пытаться не только принять закон об импичменте, но и вообще о президенте, чтобы можно было президента сбить как летчика, который еще не взлетел", — поясняет депутат Рады Надежда Савченко.

Зеленский в должность еще не вступил, а депутаты уже обсуждают, как подрезать ему крылья. Закон об импичменте на Украине не могут принять уже 20 лет. И вот теперь экстренно вносят в повестку на 25 апреля.

— К этим тревогам в последнее время добавляются тревоги возможного роспуска парламента. Есть основания?

"Я вам скажу: они не дождутся. 14 апреля исполняется три года, как я являюсь главой Рады. С первого дня моего пребывания в парламенте я слышу одно и тоже, что досрочные выборы состоятся весной. И так каждую весну!" – констатирует председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Новость о роспуске парламента оказалась фейком. Ее распространяли со ссылкой на Зеленского. Якобы в Facebook он запустил опрос:

"Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?"

Пресс-служба Зеленского эту информацию уже опровергла. Но суета вокруг вновь избранного президента только разгорается.

"Мы хотим, чтоб власть работала на людей, а не грабила людей, как это делал Порошенко и его окружение. Нужно не благодарить, а привлекать к ответственности за бедность населения за то, что довели страну до ручки, а людей до бедности", — заявляет в адрес проигравшего президента Украины Олег Ляшко.

В Раде начался сбор подписей за отставку Андрея Парубия. Но спикер намекает, что пока у Порошенко большинство, ему отставка не грозит. На всякий случай, лично звонит Зеленскому с поздравлениями. То же самое делает премьер Владимир Гройсман. Теперь и он хочет создать свою партию.

"Я не хочу быть статистом в будущем политическом сезоне. Я хочу быть активным. Я хочу бороться за идеи", — подчеркивает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков рассказывает о первых шагах первых ста дней. И в планах, как ни странно, принятие закона об импичменте.

"Должна быть снята неприкосновенность со всех: с депутатов, судей и с президента. Это обнулит, в хорошем смысле, индульгенции, возможность влиять на процессы, пользуясь этим иммунитетом", — подчеркивает руководивший избирательным штабом Зеленского Разумков.

Решение военного конфликта на юго-востоке Украины — это самый трудный вопрос его программы. Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Зеленскому о Донбассе разговаривать с Россией.

"Я был и остаюсь сторонником того, что без установления диалога Украина и Россия дальнейшие шаги установления мира в Украине будут чрезвычайно сложными. Одними санкциями этого не решишь", — дает совет Зеленскому первый президент Незалежной Леонид Кравчук.

Киевский суд 23 апреля потребовал завести уголовное дело против Порошенко. А Зеленский пытается найти подход к Раде — демонстративно разминается практически у ее стен в Мариинском парке. И это только начало.

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