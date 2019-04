Поклонники Бейонсе кинули в Ариану Гранде лимоном на фестивале Coachella

Один из посетителей крупного калифорнийского фестиваля Coachella запустил лимоном в певицу Ариану Гранде, выступавшую на одной из сцен. Интернет-пользователи пришли к выводу, что это происки поклонников Бейонсе, сообщает Junkee.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как в грудь Арианы Гранде попадает лимон. Это неприятное обстоятельство, впрочем, нисколько не повлияло на выступление певицы. Она тут же собралась и продолжила выступление.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT... I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn