"Реал" избавится от Куртуа

Мадридский "Реал" готов расстаться с вратарем Тибо Куртуа. Зинедин Зидан, вернувшийся на пост главного тренера "королевского клуба", не видит бельгийца в своей команде.

Зидан видит в роли основного голкипера Кейлора Наваса, а в роли второго – своего сына Люка Зидана. Признанный лучший вратарем чемпионата мира 2018 Тибо Куртуа в планы тренера не входит. "Реал" может продать бельгийца уже летом.

Куртуа пришёл в "Реал" прошлым летом из "Челси". Его стоимость составила 35 миллионов евро. Бельгиец сыграл за "Реал" 32 матча во всех турнирах и пропустил 42 мяча. После прихода Зидана Куртуа потерял статус основного.