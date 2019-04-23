Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 апреля 201920:35

Мужчины чаще женщин изображают недотрог, чтобы добиться секса

Норвежские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что мужчины, чтобы добиться секса, вопреки распространенному мнению, гораздо чаще строят из себя недотрог, чем женщины. В опросе психологов участвовали 435 студентов, сообщает PsyPost.

Молодых людей попросили вспомнить, когда они последний раз с кем-нибудь заигрывали, какой была реакция объекта флирта, как участники исследования чувствовали себя в этот момент, и на какие сигналы они ориентировались в момент общения.

Оказалось, что молодые люди чаще сдерживали свои желания, в то время как девушки в большинстве случаев вели себя прямолинейно и чаще даже преувеличивали свою заинтересованность в сексе.

В случае девушек свидание, как правило, могло закончиться сексом, если собеседник им сильно нравился внешне. Для парней же чаще всего решающим фактором для продолжения вечера был собственный интимный опыт, а также то, когда у них последний раз был секс.

Сейчас

20:30

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

18:10

Нотр-Дам накрывают брезентом

17:58

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

17:32

В Махачкале и Грозном схватили членов ИГ

14:59

Первую подлодку-носитель "Посейдона" спустили на воду

11:51

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

11:17

Число жертв терактов на Шри-Ланке продолжает расти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Эпохальное событие для российского флота: подлодку "Белгород" спустили на воду

Эпохальное событие для российского флота: подлодку "Белгород" спустили на воду

1 час назад
Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

3 часа назад
ЦИК Украины сосчитал все протоколы: разница между Зеленским и Порошенко - 9 миллионов

ЦИК Украины сосчитал все протоколы: разница между Зеленским и Порошенко - 9 миллионов

2 часа назад
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

3 часа назад
Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

1 час назад
Лазарев и Киркоров в преддверии "Евровидения" поделились подробностями подготовки

Лазарев и Киркоров в преддверии "Евровидения" поделились подробностями подготовки

3 часа назад
Перед приездом Кима вокзальную площадь Владивостока отдраили с мылом

Перед приездом Кима вокзальную площадь Владивостока отдраили с мылом

3 часа назад
Топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатными ожиданиями

Топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатными ожиданиями

8 часов назад
Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

6 часов назад
Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

3 часа назад
На Украине начался передел собственности

На Украине начался передел собственности

3 часа назад
Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

7 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

22.04.2019 12:35
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

21.04.2019 22:40
Hot or Not: вот какие аналоги можно купить вместо Hyundai по цене "Мерседеса"!

Hot or Not: вот какие аналоги можно купить вместо Hyundai по цене "Мерседеса"!

54 минуты назад
Окончательный приговор: в Латвии школьникам запретили учиться по-русски

Окончательный приговор: в Латвии школьникам запретили учиться по-русски

1 час назад
Мужчины чаще женщин изображают недотрог, чтобы добиться секса

Мужчины чаще женщин изображают недотрог, чтобы добиться секса

1 час назад
СМИ: японский миллиардер проиграл $130 млн на биткоине

СМИ: японский миллиардер проиграл $130 млн на биткоине

1 час назад
Семья из Техаса 16 лет удерживала в рабстве ребенка из Гвинеи

Семья из Техаса 16 лет удерживала в рабстве ребенка из Гвинеи

2 часа назад
Нотр-Дам накрывают брезентом

Нотр-Дам накрывают брезентом

3 часа назад
Сезон посадок под угрозой: москвичам пообещали ураганы в мае-июне

Сезон посадок под угрозой: москвичам пообещали ураганы в мае-июне

4 часа назад
В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка очнулась после 27 лет комы

4 часа назад
В Китае запретили маджонг, покер, изображение трупов и крови

В Китае запретили маджонг, покер, изображение трупов и крови

5 часов назад
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

6 часов назад
Ирина Чериченко рассказала, как чуть не стала монашкой

Ирина Чериченко рассказала, как чуть не стала монашкой

6 часов назад
Враги народа! Трамп потребовал от журналистов NYT извиниться на коленях

Враги народа! Трамп потребовал от журналистов NYT извиниться на коленях

6 часов назад
Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД - против!

Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД - против!

6 часов назад
МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

7 часов назад
В московской восьмиэтажке образовалась трещина после взрыва электросамоката

В московской восьмиэтажке образовалась трещина после взрыва электросамоката

7 часов назад
Объявлены российские цены на очень дерзкий Hyundai i30 N

Объявлены российские цены на очень дерзкий Hyundai i30 N

8 часов назад
Не заметил: водитель задавил завязывающего шнурки школьника

Не заметил: водитель задавил завязывающего шнурки школьника

8 часов назад
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

8 часов назад
СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

8 часов назад
В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

9 часов назад
Названы продукты, которые нельзя употреблять при раке груди

Названы продукты, которые нельзя употреблять при раке груди

9 часов назад
Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов

Белоруссия приостановила поставки светлых нефтепродуктов

10 часов назад
Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

11 часов назад
Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана

Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана

11 часов назад
Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

11 часов назад
Автомобили Subaru отзывают из-за несовместимости с косметикой!

Автомобили Subaru отзывают из-за несовместимости с косметикой!

12 часов назад
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14