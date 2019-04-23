Удар по самолечению: инстаграм-доктора вывели на чистую воду

Инстаблогера Елену Корнилову заподозрили во лжи. В РАН признали ее советы самолечением, а дипломы — подделкой.

"Ее ложь небезопасна и несет прямую угрозу здоровью больше чем двухсот пятидесяти тысячам подписчиков". Так отозвался член комиссии РАН по противодействию фальсификации науки Петр Талантов о популярном инстаблогере Елене Корниловой. Себя она называет биохимиком, технологом-разработчиком, успешным ученым с "невероятным количеством интересов", среди которых — натуропатия.

При этом за каждой красивой картинкой девушки с внешностью модели — советы о здоровье. А точнее, конкретные рекомендации препаратов, которые нужно принимать при различных проблемах. Все, конечно же, со ссылками на определенный зарубежный сайт, где их можно купить. И, судя по тысячам подписчиков, покупают. Ведь в арсенале блогера — немало серьезных дипломов: аттестат магистра биологии из Университета прикладных наук Анхальта, степень по органической химии из Мюнхенского технического. Сейчас она учится в аспирантуре Национального университета Сингапура.

Список внушает доверие. Однако, специалисты РАН усомнились. Общество доказательной медицины выдало огромное разоблачение методов диагностики и лечения по интернету. Но главное во всей этой истории — это риск. Советы инстаблогера могут быть смертельно опасны.

Схема мошенничества оказалась очень проста. Несмотря на то, что Корнилова утверждает, что не рекламирует производителей БАДов, она однако же в каждом своем посте делает отсылку к американскому интернет-магазину IHerb, продающему пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту.

Еще в конце января суд обязал этот интернет-магазин удалить свои приложения из AppStore и Google Play в России. Но не тут-то было.

"Это биологическиактивные добавки. Там у каждой из них имеется промо-код. Соответственно, человек, который это покупает, ссылается на того, кто рекомендовал. И тому, кто рекомендовал, выпадает денежка. Это не единственный такой блогер, их много", — поясняет доктор биологических наук, член комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, профессор Михаил Гельфанд.

Как говорится: курочка по зернышку клюет, а весь двор в помете. Кстати, магистр биологии со степенью по органической химии в своем Instagram советует, как очистить организм, подлатать "дырявый кишечник", избавиться от запоров, а также восполнить недостаток витаминов и микроэлементов беременным женщинам, кормящим мамам и бог весть кому еще.

Например, для женщин, которые собираются зачать ребенка в ближайшее время, добрый доктор Корнилова разработала схему витаминного стимулирования. В ней 28 таблеток. А если женщина уже в положении, то просто необходим супер-курс из ежедневного применения 26 таблеток. Часть препаратов — не имеющие никаких доказательств эффективности против чего бы то ни было. Часть — вещества, влияние которых на беременность недостаточно изучено.

Здесь, конечно, вопросы не только к супермегадоктору Корниловой, но и к тем беременным женщинам, которые вообще идут на этот шаг после консультации в интернете. Как не прискорбно, таких становится все больше и больше.

"Яркая обложка – раз. И второе, наши собственные недостатки разумения, критического мышления. Мы действительно ищем все легких путей. Как похорошеть, как найти себе супруга, как стать здоровым, крепким, сильным, уверенным в себе? Мы все время ищем таких легких путей, а эти люди, ловцы душ, можно их так назвать, они прекрасно об этом знают и предлагают нам простые, легкие пути, причем в понятной и легкой форме", — говорит кандидат психологических наук, публицист Александр Невеев/

И на сладкое: как рассказывает Корнилова своим подписчикам, она — вечная студентка. Уже получив элитное образование, она продолжает грызть гранит грамотности. Собирается поступать… в Стэндфордский университет. А чтобы сомнений не было вовсе, вот, пожалуйста, и документы имеются.

"Были получены официальные ответы, что среди студентов и аспирантов Сингапурского университета она не числится, а из технического университета Мюнхена пришло, помимо того, что ее никогда не было, так еще и сообщение: ее диплом составлен с ошибками в немецком языке, чего быть не может", — добавляет профессор Михаил Гельфанд.

И ведь опыта у россиян — хоть отбавляй: и пирамида МММ, и Анатолий Кашпировский, и заряженная вода от Алана Чумака, не к ночи помянутого. Казалось бы, уж сколько сказано- пересказано, а мы все туда же. Все ищем одну таблетку сразу от всех болезней. А добрые Instagram-доктора и рады стараться.