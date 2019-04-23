Сгорела могила Осина: следствие изучает - вандализм это или случайность

Сожженный крест, венки и ровный слой пепла вместо земли. Это Троекуровское кладбище в Москве, могила популярного в 90-х Евгения Осина и вид, в котором ее застала приемная дочь певца. Дескать, пришла проведать место погребения артиста, а увидела полную разруху.

Всё указывает на то, что на могиле был пожар. Сгорело всё, что было. Не только похоронные венки, но даже фотографии Осина. Певец умер в ноябре, от внезапной остановки сердца.

Что странно, остатки всех поминальных украшений также исчезли. Хотя, как минимум, железные рамки и основания венков даже после возгорания должны были бы сохраниться. Впрочем, это далеко не единственный парадокс случившегося.

Откуда взялся огонь, кто его принес или это вовсе не кощунство, а просто случайность, сейчас выясняет Следственный комитет. Однако друг семьи, продюсер Андрей Разин уверяет, что за осквернение могилы Осина ответственность несут "конкретные лица".

Два противоборствующих лагеря — друзей и близких Евгения Осина активно сейчас пытаются донести свою правду. Что же случилось на самом деле на Троекуровском кладбищ — непонятно. Система наблюдения в этом месте не установлена. Бывший концертный директор артиста Александр Сидоренко уверяет, что дело не в вандалах.

"Одна из версий причин пожара — кем-то из поклонников оставленная свеча. Огласку всему этому зачем-то дала Елена Годунова, узнав об этом инциденте привела на кладбище прессу, телевидение и сделала очередной пиар. Хотя она отношения к могиле никакого не имеет", — заявил Сидоренко.

Елена Годунова все обвинения в свой адрес отрицает. Уверяет, что первой заметила сожжённый крест у могилы не она, а знакомые. После сразу отправилась на Троекуровское.

"Позвонил знакомый и сказал, что приходил на кладбище на похороны Цивиной и просто зашел помянуть Женю и обнаружил, что полностью сожжена могила. Я ничего не знала. С Настей сели в машину и приехали на кладбище", — сообщила она.

Андрей Разин, продюсер и друг Осина, считает, что именно Елена Годунова со своей дочкой могли быть причастны к акту вандализма. За несколько дней до этого они пытались провести вечер памяти Осина в одном из элитных ресторанов. Там случился скандал, концерт оказался сорван.

"Мы подозреваем, что это преступление конкретных лиц, которые пытались сделать вечер памяти и им не повезло, им сорвали этот вечер памяти. Они накануне звонили, угрожали этой провокацией, они же ее сделали и вызвали телевидение", — уверен Разин.

В МВД началась проверка по факту происшествия на кладбище. Но ни имен, ни свидетелей. А значит найти кого-либо вряд ли получится.

Руководство кладбища причиной возгорания считает поминальную свечу, оставленную у могилы. Возможно это был ветер, а возможно, спланированная акция.

В этой истории лично меня поразила заброшенность могилы. Артиста похоронили в прошлом году, а крест на могиле оставался деревянным и без ограждения. Похоже, что до этого происшествия дела до состояния захоронения никому не было.