В Москве прошли публичные слушания еще по шести проектам реновации

Еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса. Участники публичных слушаний обсудили проекты планировки новых кварталов, которые планируется построить в рамках программы реновации в районах Бутырский, Бирюлево Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово. В Свиблово на обсуждение было вынесено сразу два проекта, говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что в ходе прошедших собраний жители высказались по поводу расположения жилых зданий и социальных объектов, а также планировки улиц, скверов и зеленых зон. Кроме того, активно обсуждалась тема строительства и реконструкции дорог. Все предложения и замечания жителей, собранные в ходе слушаний, будут переданы архитекторам и проектировщикам для изучения и внесения корректировок в проект.

"Кроме того, в течение еще семи дней после собрания жители могут направить свои замечания и предложения по проекту. Их можно подать в письменном виде в окружные градостроительные комиссии или по электронной почте на адрес комиссии. Контакты окружных градостроительных комиссий можно найти на сайте префектур", — добавили в пресс-службе.

Подчеркивается, что проекты планировки всех шести территорий созданы на основании пожеланий жителей, которые они высказывали в виде обращений и наказов в социальных сетях и СМИ.

"В соответствии с ними в документы были включены детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые центры. Ознакомиться с полным содержанием проектов участники слушаний могли на экспозициях, которые были открыты с 12 по 18 апреля во всех пяти районах и в "Доме на Брестской" (2-я Брестская улица, дом 6). Кроме того, все материалы, касающиеся проектов, были доступны для жителей и на прошедших собраниях", —поясняется в сообщении мэрии Москвы.

Ранее в Москве состоялись публичные слушания по шести проектам кварталов, которые планируется построить в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино. В ближайшие дни планируется провести собрание по проекту квартала в Измайлово.

"Обсуждение проектов планировок необходимо для того, чтобы создать кварталы, максимально комфортные для всех жителей района, — подчеркивает мэрия Москвы. — Кроме того, после обсуждения и согласования проектов планировок начнется планирование масштабного переселения участников реновации в новые дома, построенные по программе реновации".

Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии 8 (499) 401-01-01.

Все проекты домов и кварталов по реновации разрабатываются с применением современных 3D-технологий. Они визуализируют будущую застройку района и квартала, детально вплоть до размещения детских и спортивных площадок, объектов социальной инфраструктуры и домов.