Венгер видит Виейра будущим тренером "Арсенала"

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер считает, что француз Патрик Виейра сможет в будущем возглавить "канониров". Виейра выступал в "Арсенале" с 1996 по 2005 год.

Арсен Венгер считает Виейра перспективным тренером. И хотя у Патрика не все получается в "Ницце", по мнению Венгера его бывший подопечный сможет стать высококлассным специалистом и в будущем возглавить лондонский клуб.

Арсен Венгер тренировал "Арсенал" с 1996 по 2018 годы. По окончанию прошлого сезона французский специалист принял решение покинуть клуб.