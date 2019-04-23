Нападающий "Саутгемптона" Лонг забил самый быстрый гол в истории премьер-лиги

Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории английской премьер-лиги. Для того, чтоб поразить ворота "Уотфорда" ирландцу понадобилось всего 7 секунд.

В перенесенном матче 31 тура между "Уотфордом" и "Саутгемптоном" состоялся самый быстрый гол в истории турнира. При этом первый удар по мячу нанесли футболисты "Уотфорда". Игроки "Саутгемптона" перехватили мяч, отдали Шейну Лонгу, а тот реализовал выход один на один.

Шейн Лонг отличился на 7 минуте. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику "Тоттенхэма" Ледли Кингу и составлял 10 секунд. Это достижение продержалось 19 лет.