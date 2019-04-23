В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

В настоящий момент принимаются меры для тушения огня. На месте работают пожарные наряды и инженерная техника. Стоит задача сбить огонь и не допустить его распространения, передает ТАСС.

Сообщается, что угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Пресс-служба губернатора Московской области сообщила, что глава региона в курсе происходящего и взял ситуацию под свой контроль.