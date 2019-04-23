США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2S

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U-2S прилетели на авиабазу в Великобритании. Эти самолеты способны выполнять задания на высотах более 21 тыс. метров.

Официально о целях переброски американских самолетов данного типа в Европу не сообщается.

В середине марта на британскую базу были переброшены сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. В течение около трех недель пребывания в Европе они совершили серию полетов вблизи границ России в регионе Балтики. Американские бомбардировщики также провели учебные бомбометания на полигонах стран Балтии и Польши вблизи российских границ, передает "Интерфакс".

Самолеты-разведчики типа U-2 используются американской военной разведкой по всему миру с 1955 года. Один из таких самолетов, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, был сбит в мае 1960 года над Уралом советской зенитной ракетой. Американский лётчик после приземления был задержан, обвинен в шпионаже и осужден. Через полтора года был обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля, разоблачённого в США.