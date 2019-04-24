К кибервойнам готов: минобороны Дании начинает призыв геймеров

Датское министерство обороны рекрутирует геймеров для ведения кибервойн.

Новоиспеченные сотрудники будут выполнять набор разнообразных функций, включая ведение в интернете пропаганды против ИГИЛ (запрещена в России), сообщает "Россия 24".

Как отмечают в минобороны, геймеры обладают стратегическим мышлением и легко обучаются.