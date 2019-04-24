Российские керлингисты потерпели первое поражение на чемпионате мира

В норвежском Ставангере продолжается чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар. Сборная России потерпела первое поражение, уступив команде Испании.

Сборная России, за которую выступают Анастасия Москалева и Александр Еремин, уступила испанцам с результатом 5:11. Ранее Анастасия и Александр одержали четыре победы. Российский дуэт занимает третье место в группе В. Нашей команде осталось сыграть две встречи – со сборными США и Словении.

В чемпионате принимают участите 48 команд, разбитых на 6 групп. В четвертьфинал выходят команды, занявшие первое и второе места, а также четыре команды из тех, кто занял третьи места.