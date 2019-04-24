Бронепоезд лидера КНДР отправился во Владивосток

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в своем бронепоезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна во Владивосток, где сегодня состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Лидера КНДР сопровождают министр иностранных дел, начальник Генштаба Корейской народной армии и другие высокопоставленные чиновники.

Ожидается, что Владимир Путин и Ким Чен Ын (это будет первая их личная встреча) обсудят целый ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений в области политики, экономики и культуры. Однако основное внимание будет уделено мирному разрешению ядерной проблемы.

Тем временем в госдепе США заявили, что Америка намерена продолжать переговоры с Россией в целях сближения позиций Москвы и Вашингтона по денуклеаризации Корейского полуострова, которая, как подчеркнули в госдепе, должна быть окончательной и полностью проверяемой, передает ТАСС.