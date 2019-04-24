Шри-Ланка: оргвыводы по спецслужбам и ситуация с безопасностью

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стал 321 человек, пострадали больше 500. Такие данные привела министр здравоохранения страны. А президент островного государства, выступая с обращением к нации, признал, что спецслужбы знали о готовящихся атаках и могли их предотвратить, но никого не предупредили.

На кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, как террорист-смертник, не вызывая никакого подозрения, с огромным рюкзаком заходит в церковь. Запись обрывается перед моментом взрыва, забравшим десятки жизней. Похожую запись удалось получить из гостиницы – там тот же сценарий: смертник с большим рюкзаком без проблем идет по хорошо охраняемому зданию, в итоге совершает теракт. На фоне появления этих записей, а также сообщений о том, что спецслужбы Шри-Ланки знали о готовящихся атаках от коллег из Индии и США и ничего не сделали, чтобы их предотвратить, президент страны объявил о волне отставок.

"Я полностью перестрою и наведу порядок в полиции, государственной разведке, вооруженных силах и Министерстве обороны для предотвращения терактов в будущем. Перестановки в полиции и минобороны произойдут уже на следующей неделе", — заявил он.

Следствие заявило, что подозревает в организации взрывов членов местной ячейки "Джамаата" (запрещена в России). А ИГИЛ (запрещена в России) уже взяла ответственность за теракты: организация опубликовала видео, на котором смертники клянутся в верности лидерам боевиков.

Пока в стране усилены меры безопасности, по ночам действует комендантский час. Полиция проверяет информацию от индийских спецслужб о возможных планах боевиков устроить повторный теракт, разыскивают несколько автомобилей, перевозивших взрывчатку. Власти Шри-Ланки заявили, что задержали не менее сорока подозреваемых, но понять, в безопасности ли жители острова и туристы, просто невозможно – настолько неконкретно комментирует премьер страны ход расследования.

- Мы пытаемся задержать боевиков, которые находятся в бегах, и пока нам удалось задержать многих из них, — говорит премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

- Но те, кого вы еще не поймали, вооружены взрывчаткой?

- Некоторые да, но не все.

- Вы сказали, что некоторые из них все же имеют взрывчатку?

- Да, но в города они точно не проникнут. Их конспиративные квартиры найдены и обысканы.

Власти также заявили о своей уверенности в том, что эта серия терактов – месть исламских религиозных фанатиков за нападение на мечеть в Новой Зеландии. Там жертвами стали мусульмане, тут католики. Власти Новой Зеландии опровергают эту версию. А эксперты говорят, что подобные теракты сложно подготовить за месяц. И предупреждают: речь идет о хорошо организованной группировке. Свою помощь в борьбе с террористами уже предложили Индия, США, Великобритания и Россия. Власти страны готовы ее принять.

"Я убежден, что существуют четкие решения для предотвращения такого ужасного события в будущем, и дружественные нам государства, в частности, семь-восемь очень могущественных стран, добровольно вызвались поддержать Шри-Ланку в борьбе с террористической деятельностью", — заявил президент Шри-Ланки.

Во вторник в стране был объявлен траур по жертвам теракта. Остров начинает возвращаться к привычной жизни после выходных, которые власти продлили на два дня из-за трагедии. Но сами жители говорят, что не могут спать спокойно; во всяком случае, пока не станет ясно, кто стоял за нападениями и могут ли они повториться.