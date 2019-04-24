Новая команда управленцев оживила Бурятию
Более двухсот парков и дворов планируется благоустроить в Бурятии в 2019 году. Их приведут в порядок в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщают в правительстве республики.
Это не просто экскурсия по Бурятии. Глава республики Алексей Цыденов везет съемочную группу по одной из главных трасс для региона. Дорога вдоль замерзшего Байкала. Она и для туристов удобная, и для местных жителей необходима.
Ждут строительную технику и в столице – Улан-Удэ. Город раскинувшийся по обеим берегам реки, задыхается в пробках. Два существующих моста с трафиком не справляются. Новый обойдется в шесть с половиной миллиардов рублей и соединит сразу три крупных района.
"Насколько проект долгожданный? Вы правильно подметили, его очень ждут. В перспективных планах мост должен был быть построен еще при Советском Союзе. Вы видите остатки теплоцентралей. На их месте будет новый мост. Мы готовились к строительству моста довольно долго", — говорит руководитель администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Под весенние трели жаворонков в аэропорту "Байкал" принимают и отправляют рейсы в Москву. Так часто, а для льготников и так дешево, в столицу ещё никогда не летали. Теперь здесь принимают рейсы из Китая и Монголии.
Шесть часов до Москвы, пять – до Владивостока, два – до Пекина. У этого небольшого аэропорта так называемая пятая степень свободы. Это значит, он открыт для всех иностранных авиакомпаний без сложных согласований. Небывалая прежде высота для небольшого региона.
С 2017 пассажиропоток вырос почти в два раза — четыреста тысяч в год. Но цели еще амбициознее. В этом году начнут строить и новый терминал, который сможет принимать два миллиона пассажиров в год.
Вместе с главой республики идем по безлюдной набережной Байкала. Восемь лет назад по госпрограмме создали особую экономическую зону, построили площадки, но они так и остались пустыми. Алексей Цыденов рассказывает — для такой красоты уже нашли двух иностранных инвесторов.
Об экологии и Байкале Цыденов говорит чаще всего. Заводы, отравлявшие в советские годы мировое природное достояние, уже давно не работают. Однако, экологию портят очистные сооружения.
По закону, канализационную воду, которую сбрасывают в местные реки, нужно не просто очищать, а практически дистиллировать. Требования Минприроды чересчур жесткие, это признают даже экологи. В итоге старые очистные не справляются, а новые и современные нельзя построить по закону. Деньги, три миллиарда рублей, уже есть.
"Это самые жесткие требования в России. Я не знаю более жестких требований в мире. Мы специально изучали опыт в Америке и Европе. Наши требования намного жестче. Все это настроено на то, чтобы Байкал сохранялся", — говорит Цыденов.
Два года подряд в экономику республики вкладывают все больше частных инвесторов. Рост только за два года больше тридцати процентов.
"Это только начало, потому что меры преференций, такие как территория опережающего развития, которые позволят создать новые предприятия, новые рабочие места", — говорит министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Один из главных проектов новой команды — технопарк на базе вертолетного завода в Улан-Удэ. Много лет подряд гособоронзаказ на предприятии уменьшался. Теперь здесь готовы покорять новые высоты.
От первой маленькой детали до готового большого вертолета всего девять месяцев. На этом заводе в Улан-Уде к каждой машине относятся как к ребенку. Бурятские Ми-171 спасают людей, перевозят пассажиров и служат в армиях нескольких стран.
На заводе планируют собирать современные легкомоторные самолеты "Байкал" и составить конкуренцию знаменитым на весь мир вертолетам "Робинсон". Бурятия всего за два года обогнала три десятка регионов и занимает сегодня 38 место в национальном рейтинге инвестиций.
Успехи новой команды заметили не только в Бурятии. Теперь глава республики учит будущих управленцев страны. В прошлом году сорокатрехлетний политик стал наставником в масштабном проекте "Лидеры России".
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