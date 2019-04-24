Финансовые пирамиды в 2019 году: данные Центробанка

Банк России выявил за первый квартал 2019 года деятельность 61 финансовой пирамиды на территории нашей страны.

По словам представителя ЦБ Валерия Ляха, большая часть этих организаций зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, большинство финансовых пирамид были зарегистрированы в центральной России — 19 и на Урале – 11, пишет газета "Известия".

Он отметил главную особенность таких компаний в нынешнем году — это отказ от интернета как основного средства коммуникации с клиентами и возвращение к непосредственному взаимодействию с гражданами в офисах.

Сейчас мошенники активно развивают следующие виды деятельности: это имитация деятельности лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности и интернет-проекты по привлечению денег в криптовалюту.

В феврале Валерий Лях в интервью РИА Новости заявил, что Банк России запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете. Причем робот ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Робот же в свою очередь анализирует, является ли легальной организация, проявившая к нему интерес.