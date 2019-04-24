Экс-глава МИД Эквадора: российских хакеров, связанных с Ассанжем, не существует

Экс-глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что правительство страны придумало российских хакеров, якобы связанных с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, их не существует.

"Они не могут ничего сказать, потому что они не существуют. Правительство не может сказать, где они находятся".

Глава МВД Эквадора Мариа Паула Ромо ранее заявила, что ведомство располагает данными о проживающих в Эквадоре двух русских хакерах, которые также могли быть связаны с журналистом и против которых будет выдвинуто обвинение.

В свою очередь посольство РФ в Эквадоре сообщило, что не располагает информацией о русских хакерах, но находится на связи с местными властями, передает РИА Новости.

Рикардо Патиньо покинул Эквадор неделю назад. Тем временем судья запросил Интерпол о его задержании.