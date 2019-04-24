Новым тренером "Лиона" может стать Лоран Блан

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан дал согласие возглавить "Лион". Нынешний тренер лионцев Брюно Женезьо объявил о своем уходе по окончанию сезона.

Президент клуба Жан-Мишель Оляс провел встречу с Бланом и заручился согласием тренера. Осталось выяснить некоторые детали контракта. Летом Лоран Блан подпишет контракт с "Лионом".

Бывший защитник сборной Франции, чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 Лоран Блан известен по работе с "Бордо", национальной командой и "Пари Сен-Жермен". После ухода из "ПСЖ" в 2016 Блан оставался без работы.