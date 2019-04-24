Пожары в Забайкалье нанесли сельскому хозяйству ущерб на 600 млн рублей

Природные пожары в Забайкальском крае, по предварительным данным, причинили агропромышленному комплексу ущерб на 591 млн рублей.

По данным пресс-службы регионального Минсельхоза, от огня пострадали полторы сотни животноводческих стоянок. В огне погибло почти 10 тысяч овец, более полутора тысяч коров, лошадей, свиней и домашних птиц. Пожар уничтожил более сотни единиц сельхозтехники, сообщает ТАСС.

В результате пожаров в Забайкалье, которые начались 19 апреля, пострадали 17 населенных пунктов; заведены 14 уголовных дел. Главной причиной пожаров специалисты называют человеческий фактор: тут и неконтролируемый пал травы, и непотушенные костры, и брошенные окурки.

Различные травмы в результате пожаров получили 34 человека, в больнице находятся восемь человек, четверо из них — в тяжелом состоянии.

В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.