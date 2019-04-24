Кубок Стэнли. "Бостон" выиграл у "Торонто" седьмой матч

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1. "Бостон" выиграл серию 4:3.

"Бостон" выиграл первый период 2:0, но во второй двадцатиминутке "кленовые листья" отыграли один гол. Но в третьем периоде в воротах "Торонто" побывало три безответных шайбы. "Бостон" выиграл встречу 5:1, в вместе с ней и серию 4:3. Следующим соперником "Брюинз" станет "Коламбус Блю Джекетс".

Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 16 минут и 33 секунда. Зайцев совершил один бросок, не отметившись результативными действиями. Теперь хоккеист имеет возможность помочь сборной России на чемпионате мира.