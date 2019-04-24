Новости Спорт

Все видео этой рубрики
24 апреля 201904:52

Кубок Стэнли. "Бостон" выиграл у "Торонто" седьмой матч

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1. "Бостон" выиграл серию 4:3.

"Бостон" выиграл первый период 2:0, но во второй двадцатиминутке "кленовые листья" отыграли один гол. Но в третьем периоде в воротах "Торонто" побывало три безответных шайбы. "Бостон" выиграл встречу 5:1, в вместе с ней и серию 4:3. Следующим соперником "Брюинз" станет "Коламбус Блю Джекетс".

Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 16 минут и 33 секунда. Зайцев совершил один бросок, не отметившись результативными действиями. Теперь хоккеист имеет возможность помочь сборной России на чемпионате мира.

Сейчас

04:17

Экс-глава МИД Эквадора: российских хакеров, связанных с Ассанжем, не существует

01:27

Бастрыкин: унижение заставило Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи

23:23

В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка

20:30

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

18:10

Нотр-Дам накрывают брезентом

17:58

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

17:32

В Махачкале и Грозном схватили членов ИГ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Шри-Ланка: оргвыводы по спецслужбам и ситуация с безопасностью

Шри-Ланка: оргвыводы по спецслужбам и ситуация с безопасностью

3 часа назад
Бронепоезд лидера КНДР отправился во Владивосток

Бронепоезд лидера КНДР отправился во Владивосток

4 часа назад
Бастрыкин: унижение заставило Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи

Бастрыкин: унижение заставило Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи

3 часа назад
Эпохальное событие для российского флота: подлодку "Белгород" спустили на воду

Эпохальное событие для российского флота: подлодку "Белгород" спустили на воду

8 часов назад
ЦИК Украины сосчитал все протоколы: разница между Зеленским и Порошенко - 9 миллионов

ЦИК Украины сосчитал все протоколы: разница между Зеленским и Порошенко - 9 миллионов

9 часов назад

Трансляции

09:30

Открытие VIII Московской конференции по международной безопасности
11:00

Прибытие поезда Ким Чен Ына во Владивосток
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:00

Встреча Владимира Путина с Советом законодателей
Все трансляции
Теперь в Египте президент может избираться на четыре четырехлетних срока подряд

Теперь в Египте президент может избираться на четыре четырехлетних срока подряд

4 часа назад
Лазарев и Киркоров в преддверии "Евровидения" поделились подробностями подготовки

Лазарев и Киркоров в преддверии "Евровидения" поделились подробностями подготовки

10 часов назад
Топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатными ожиданиями

Топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатными ожиданиями

15 часов назад
Новая команда управленцев оживила Бурятию

Новая команда управленцев оживила Бурятию

3 часа назад
Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

Пойманные в Махачкале игиловцы собирались сбросить бомбу с квадрокоптера

11 часов назад
Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

Дело Арашуковых: имущество арестовано, СК работает в 19 городах

14 часов назад
Финансовые пирамиды в 2019 году: данные Центробанка

Финансовые пирамиды в 2019 году: данные Центробанка

1 час назад
Сгорела могила Осина: следствие изучает - вандализм это или случайность

Сгорела могила Осина: следствие изучает - вандализм это или случайность

6 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

22.04.2019 15:04
В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

22.04.2019 12:35
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

22.04.2019 12:30
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

21.04.2019 22:40
Экс-глава МИД Эквадора: российских хакеров, связанных с Ассанжем, не существует

Экс-глава МИД Эквадора: российских хакеров, связанных с Ассанжем, не существует

1 час назад
В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета

2 часа назад
Трамп потребовал от нобелевского лауреата Кругмана извинений "на коленях"

Трамп потребовал от нобелевского лауреата Кругмана извинений "на коленях"

4 часа назад
Российские хоккеисты уступили шведам на юниорском чемпионате мира

Российские хоккеисты уступили шведам на юниорском чемпионате мира

6 часов назад
В Лефортовском тоннеле из-за прорыва трубопровода произошел потоп

В Лефортовском тоннеле из-за прорыва трубопровода произошел потоп

7 часов назад
Hot or Not: вот какие аналоги можно купить вместо Hyundai по цене "Мерседеса"!

Hot or Not: вот какие аналоги можно купить вместо Hyundai по цене "Мерседеса"!

8 часов назад
Окончательный приговор: в Латвии школьникам запретили учиться по-русски

Окончательный приговор: в Латвии школьникам запретили учиться по-русски

8 часов назад
Мужчины чаще женщин изображают недотрог, чтобы добиться секса

Мужчины чаще женщин изображают недотрог, чтобы добиться секса

8 часов назад
Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

Во Франции полыхнула еще одна достопримечательность

8 часов назад
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов

10 часов назад
Нотр-Дам накрывают брезентом

Нотр-Дам накрывают брезентом

10 часов назад
Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

Злой рок Ирины Цывиной: в смерти актрисы появился "квартирный вопрос"

11 часов назад
Сезон посадок под угрозой: москвичам пообещали ураганы в мае-июне

Сезон посадок под угрозой: москвичам пообещали ураганы в мае-июне

11 часов назад
В Китае запретили маджонг, покер, изображение трупов и крови

В Китае запретили маджонг, покер, изображение трупов и крови

13 часов назад
Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД - против!

Деление водителей на профи и любителей: в ГИБДД - против!

14 часов назад
МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

МИД рекомендует не ездить на Шри-Ланку. Как вернуть деньги за путевку?

14 часов назад
Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

Гитлер бежал в Аргентину без челюсти? Российский историк ответил ФБР

14 часов назад
Объявлены российские цены на очень дерзкий Hyundai i30 N

Объявлены российские цены на очень дерзкий Hyundai i30 N

15 часов назад
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

16 часов назад
СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

СМС-мошенники опустошили счета сотен москвичей: преступники задержаны

16 часов назад
В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

В пяти районах Подмосковья дачу на лето снять нельзя

16 часов назад
Названы продукты, которые нельзя употреблять при раке груди

Названы продукты, которые нельзя употреблять при раке груди

17 часов назад
Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

Горячую воду в Москве начнут отключать после майских праздников

19 часов назад
Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана

Токаев согласился баллотироваться на пост президента Казахстана

19 часов назад
Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

Квартира, которой нет: интерес к жилью на котловане резко вырос

19 часов назад
Автомобили Subaru отзывают из-за несовместимости с косметикой!

Автомобили Subaru отзывают из-за несовместимости с косметикой!

19 часов назад
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14