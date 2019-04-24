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24 апреля 201905:32

В России Ким Чен Ына встретили хлебом и солью

Бронепоезд Ким Чен Ына пересек российскую границу. Сейчас состав выехал в Уссурийск со станции Хасан, где у лидера КНДР была стоянка. Северокорейского лидера встретили хлебом и солью.

Он уже успел посетить музейный домик российско-корейской дружбы, известный как Домик Ким Ир Сена. Его построили в 1986 году в честь приезда в СССР тогдашнего лидера КНДР.

Сегодня же глава КНДР должен приехать во Владивосток. Там завтра состоится его встреча с Владимиром Путиным. Основными темами переговоров станут урегулирование ядерной проблемы и двусторонние отношения.

Этот визит в Россию стал для Ким Чен Ына первым за восемь лет своего правления, передает телеканал "Россия 24".

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