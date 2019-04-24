Турция пригрозила США отказаться от истребителей Ф-35

Анакара пригрозила Вашингтону отказаться от истребителей F-35. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, если США откажут в поставках, потребность в аналогичных самолетах удовлетворит другая страна.

"Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму. В настоящее время по этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте, там, где будут предложены самые лучшие технологии".

Давление Вашингтона связано с договоренностью между Анкарой и Москвой о поставках комплексов С-400. Первая партия новейшей системы ПВО страна получит уже в июле 2019 года, передает "Россия 24".

США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО. Белый дом пригрозил Турции санкциями и отказом от поставок военной техники. Тем не менее Анкара от своих планов не отказалась, а теперь еще, по всей видимости, рассматривает вариант закупки российских самолетов Су-57, если Вашингтон действительно не станет передавать Турции свои F-35.