На Марсе впервые зафиксировано землетрясение

Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал французский сейсмометр.

Датчик установили в декабре 2018 года, передает "Россия 24". Это первый подобный прибор, который появился на поверхности другой планеты. Сигнал слабый, но отчетливый.

По данным NASA, сейсмометр позволит ученым понять внутреннюю структуры планеты, изучив колебания грунта. Анализируя волны исследователи могут определить глубину и состав оболочки Марса.