В Москве открывается речная навигация

Речная навигация начинается сегодня на канале имени Москвы. Круизные теплоходы начнут ходить из столицы с 30 апреля.

В пресс-службе канала рассказали, что успели полностью подготовить к работе все гидротехнические сооружения. К новому сезону специалисты выполнили профилактические работы на 25 объектах канала имени Москвы, чтобы обеспечить безопасность перевозок.

Например, за прошлый год здесь прошло три тысячи судов, которые перевезли более миллиона человек и свыше двух миллионов тонн грузов.

Один участок бассейна – в районе Волоколамского шоссе в Тушино — будет открыт для судов в июне. Это связано с тем, что в январе на дамбе "Канала имени Москвы" произошел размыв грунта.