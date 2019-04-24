"Реал" вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Определился первый участник "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. Им стал клубный чемпион Европы мадридский "Реал", выигравший серию у греческого "Панатинаикоса" 3:0.

Третья встреча, проходившая в Афинах, завершилась победой "Реала" с результатом 89:82 (23:18, 13:23, 22:17, 31:24). Счет в серии стал 3:0, и мадридцы досрочно вышли в "Финал четырех".

Турецкий "Фенербахче" победил в Каунасе местный "Жальгирис" 66:57 (15:19, 16:15, 18:12, 17:11) и вышел вперед в серии 2:1. Четвертый матч пройдет в Каунасе.