Визит лидера КНДР в Россию: каравай есть не стал, но обещал приехать еще раз

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что его визит в Россию не будет последним.

По пути во Владивосток поезд председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына остановился на пограничную железнодорожную станцию Хасан, где северокорейский лидер задержался для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена".

На станции его встречали министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, генеральный консул КНДР в Приморье Зо Сек Чхор.

Кроме официальных лиц, северокорейского лидера встречали девушки в русских народных костюмах с караваем. Но Ким Чен Ын пробовать его не стал. Генеральный консул КНДР в Приморье попросил подарить ему этот каравай, и организаторы встречи с радостью выполнили его просьбу.

Что касается "Домика Ким Ир Сена", то он был построен в 1986 году на границе России и КНДР возле погранперехода "Хасан" в честь приезда тогдашнего лидера страны в СССР. В деревянном строении был организован небольшой музей, который не удалось спасти от пожара12 ноября 2015. В 2016 году дом был восстановлен.

Известно, что во время своего визита во Владивосток Ким Чен Ын может посетить штаб Тихоокеанского флота, Приморский океанариум и местные заводы по производству продуктов питания, в том числе на хлебозавод, передает РИА "Новости".

Есть предположение, что Ким Чен Ын посетит военно-исторический музей и поднимется на борт военного корабля при условии, что отправится в штаб Тихоокеанского флота.