"Сан-Хосе" выиграл серию у "Вегаса", отыгравшись в решающем матче с 0:3

Стал известен еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Сан-Хосе Шаркс", одержавший волевую победу в седьмом и решающем матче над "Вегас Голден Найтс" — 5:4. Серия же завершилась со счетом 4:3 в пользу "акул".

Финалист прошлогоднего розыгрыша "Вегас" забросил по шайбе в каждом из периодов и к 44 минуте поединка добился преимущества 3:0. Однако в оставшееся время "Шаркс" смогли перевернуть ход игры, не только отыграв три гола, но и забросить, казалось, победную шайбу в ворота "рыцарей" 4:3. Впрочем, на последней минуте третьего периода нападающий "Вегаса" Джонатан Марчессо сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время командам понадобилось 19 с лишним минут, чтобы выявить победителя матча и серии. И им стал "Сан-Хосе" после того, как на 79 минуте встречи Баркли Гудроу поразил ворота "золотых рыцарей", и вывел свою команду в следующий раунд Кубка Стэнли.

Таким образом, стали известны семь из восьми участников четвертьфиналов. Последний определится в седьмом матче между "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролиной Хэррикейнс". Пока счет в серии 3:3. Если "Вашингтон" проиграет, то победитель Кубка Стэнли сложит свои полномочия уже в первом раунде. Однако Александр Овечкин знает, как играть седьмые матчи плей-офф.