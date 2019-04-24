Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Количество жертв на Шри-Ланке возросло до 359 человек. Об этом сообщают полицейские. Пострадавших более 500.

Также сегодня стало известно, что имя одного из подозреваемых в организации взрывов спецслужбы знали заранее. Им сообщили индийские коллеги, которые допросили члена террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Эту информацию сотрудники сил безопасности проигнорировали.

Накануне президент страны уволил руководство сил безопасности как раз в связи с тем, что оно знало об угрозе заранее, но не предприняло должных мер.

Полиция задержала десятки подозреваемых в организации терактов. Кроме того, обнаружила фургон, который террористы могли использовать для перевозки организаторов, передает телеканал "Россия 24".

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля — в пасхальное католическое воскресенье. Первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо.