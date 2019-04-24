Задержан восьмой участник побега из тувинского ИВС

Пресс-служба МВД России сообщила, что в Туве задержан восьмой участник побега из изолятора временного содержания. Известно, что это мужчина 1979 года рождения.

Из ИВС в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района 14 апреля сбежали девять заключенных. Четверо из них были осуждены за разбой, грабеж и причинение тяжких телесных повреждений, остальные пятеро подозреваются в совершении убийства, причинении тяжких телесных повреждений, краже и нарушении ПДД, повлекших тяжкий вред здоровью, передает ТАСС.

Официальный представитель МВД Ирины Волк сообщила, что продолжается работа по задержанию девятого сбежавшего из ИВС.

По фактам побега и применения насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа возбуждены два уголовных дела.