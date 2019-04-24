24 апреля 201908:27
Погба сообщил одноклубникам по "МанЮнайтед" о желании перейти в "Реал"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба не намерен продлевать контракт с клубом и готовится к переходу в мадридский "Реал". Об этом он сообщил своим партнерам по "МЮ".
Звездный футболист недоволен неспособностью "Юнайтед" бороться за призовые места в английской премьер-лиге, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на L'Equipe. И если по окончании АПЛ "Манчестер" останется без Лиги чемпионов на следующий сезон, то француза уже ничто не удержит в клубе.
Контракт 26-летнего игрока средней линии "красных дьяволов" рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 43 играх клуба во всех турнирах, став автором 16 голов и 11 голевых передач на своих одноклубников.
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