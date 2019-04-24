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24 апреля 201909:19

Американский посол: авианосцы США в Средиземном море - сигнал для Москвы

Официальный сайт ВМС США

Американские авианосцы в Средиземном море – это сигнал для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

По его мнению, эти корабли вместе с дипломатическим диалогом должны показать России, что она должна "прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру". Как сообщает РИА Новости, Хантсман подчеркнул, что каждый авианосец – это "сто тысяч тонн международной дипломатии".

23 апреля две авианосные группы ВМФ США приступили к совместным операциям в Средиземноморье. В состав группировки входят более 130 самолетов, десять кораблей, включая авианосцы Abraham Lincoln и John C. Stennis, а также девять тысяч моряков и морпехов.

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