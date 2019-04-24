Царь-пасха и гигантский кулич ждут нижегородцев в день Светлого Христова Воскресения

В день Светлого Христова Воскресения нижегородцам подарят гигантский кулич и царь-пасху, сообщает Нижегородская митрополия. По окончании общегородского Пасхального крестного хода пасха весом 380 килорамм и кулич в 350 килограмм будут освящены и преподнесены в дар всем присутствующим на празднике. Освящение будет проводить митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как сообщает ГТРК "Нижний Новгород", царь-пасху выполнит по православным традициям кубанская молочная компания, которая с 2011 года ставится приготовлением больших пасх для многих городов России. Например, в прошлом году для Москвы компания приготовила царь-пасху весом 1140 килограмм. Тогда она вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Освящал пасху Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Гигантский кулич по традиции будут выпекать на сормовском предприятии ОАО "Хлеб". 13 лет назад подобный кулич весом 641,2 килограмм стал самым большим в России и попал в российскую Книгу рекордов.