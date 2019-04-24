Путин наградил Томское отделение РГО за исследование Сибири, России и мира
В Санкт-Петербурге накануне прошло ежегодное собрание Попечительского совета Русского географического общества. Участники подвели итоги работы организации за 2018 год и представили лучшие проекты 2019 года. На заседании Владимир Путин вручил серебряную медаль Русского географического общества председателю Томского регионального отделения РГО Эдуарду Галажинскому. Как сообщает ГТРК "Томск", Томское отделение РГО удостоено награды за активную исследовательскую деятельность по изучению Сибири, России и мира.
Эдуард Галажинский отметил на церемонии, что томские проекты сегодня выходят за границы просто просветительских и образовательных. "Это проекты, связанные с исследованием Арктики, с цифровым моделированием климата, изучением экологии, внедрением и апробацией технологии очистки арктических водоемов", — уточнил глава Томского регионального отделения РГО.
Путин также отметил возрастающий потенциал внутреннего туризма России и выделил ряд заметных проектов РГО краеведческой направленности, в который вошел проект Томского отделения — "Открываем Сибирь" по созданию межрегионального маршрута "Золотое кольцо Сибири".
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