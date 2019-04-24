Советник Зеленского не советует ему встречаться с Путиным один на один

Переговоры между Украиной и Россией без посредников "бесперспективны" для украинцев, так как на сегодняшний день Киев не может самостоятельно отстаивать свою позицию, считает советник Владимира Зеленского Иван Апаршин.

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (прямых переговоров). Я не верю, что Путин что-то нам будет потом гарантировать", — заявил Апаршин.

По мнению советника, избранному президенту на переговорах нужна помощь США и Великобритании, а также западных стран из "нормандской четверки", передает РИА Новости.

Апаршин также выступил категорически против встречи Владимира Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Я в принципе не допускаю того, что Украина может позволить себе разговаривать с этими людьми", — подчеркнул он.

В ходе второго тура президентских выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали только 24,45%.