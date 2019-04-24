Глава UFC: Нурмагомедов и Макгрегор придут к взаимному уважению

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт выразил уверенность в том, что действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов и бывший владелец чемпионского пояса Конор Макгрегор будут уважительно относиться друг к другу.

"Не думаю, что они могут стать приятелями и будут обедать вместе, но когда вы боретесь на протяжении 7-10 раундов, то проникаетесь взаимным уважением, — приводит слова Уайта Спортс.Ru со ссылкой на CNN. – Считаю, что между ними когда-нибудь такое произойдет".

Напомним, что после очного боя между бойцы смешанного стиля обмениваются обоюдными колкостями в адрес друг друга. Местами шутки переходят все границы, а Уайт считает, что конфликт между Хабибом и Конором вышел из-под контроля.