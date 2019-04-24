Патрушев: ИИ и генетика не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения

Наравне с оружием массового уничтожения угрозу человечеству несут средства нападения на основе искусственного интеллекта, генетики и синтетической биологии, предупредил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Они зачастую не менее смертоносны. Патрушев призвал мировое сообщество разработать механизмы регулировки развития современных технологий.

Эти сферы до сих пор испытывают нехватку международно-правового регулирования, отметил Николай Патрушев на Московской конференции по международной безопасности. Он добавил, что целесообразно мобилизовать силы мирового сообщества, прежде всего на площадке ООН, для выработки всеобъемлющей нормативной базы для противодействия использованию высоких технологий для подрыва национальной и международной безопасности. Россия, отметил секретарь российского Совбеза, принимает в этом активное участие.

Николай Патрушев призвал, пытаясь наметить контуры глобальной архитектуры безопасности, не забывать в будущем и о прошлом. При этом он добавил, что тревожной тенденцией является взятый США и некоторыми их союзниками курс на демонтаж договорной базы в сфере стратегической стабильности.

Выступление Патрушева на Московской конференции по безопасности в прямом эфире транслирует телеканал "Россия 24".