Только у нас. Первое интервью Ким Чен Ына иностранному журналисту

В Россию приехал с первым визитом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Журналисту и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину единственному из российских и мировых журналистов удалось взять эксклюзивное интервью у Ким Чен Ына.

В первом в истории интервью российскому телевидению глава КНДР отметил, что начало поездки в Россию уже оставило у него теплые впечатления.

"Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа, — сказал Ким Чен Ын. — Я надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений".

Полную версию эксклюзивного интервью, которое Ким Чен Ын дал Павлу Зарубину, смотрите в это воскресенье, 28 апреля, на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в 22:00.



Никогда ранее северокорейский лидер не давал интервью иностранным СМИ. В феврале 2019 года во время саммита США-КНДР в Ханое корреспонденту Reuters удалось задать один Ким Чен Ыну. Он спросил его, готова ли Северная Корея отказаться от ядерного оружия. Лидер КНДР ответил, что если бы не был готов, то его бы здесь не было. "Мы приложили много усилий, и пришло время показать их миру", — сказал Ким.

Поездка лидера Северной Кореи по нашей стране началась рано утром 24 апреля. После пересечения границы поезд с главой государства сделал остановку в Хасане, где находится музей российско-корейской дружбы. Его построили 33 года назад в честь визита в СССР деда нынешнего лидера КНДР – Ким Ир Сена. На станции Ким Чен Ына встретили хлебом и солью.

В ближайшие часы Ким Чен Ын прибудет во Владивосток, там идут последние приготовления ко встрече высокого гостя.

Завтра в столице Приморья состоится первая встреча президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. Лидеры обсудят в первую очередь урегулирование ядерной проблемы и двусторонние отношения.